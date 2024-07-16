Автомобиль взорвался и сгорел на жаре из-за канистры с бензином

В Краснокаменске Забайкальского края автомобиль сгорел из-за взорвавшихся в салоне паров бензина. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, в салоне автомобиля хранилась канистра с бензином, которая нагрелась на жаре. Взрыв и пожар произошли, когда женщина-водитель решила закурить за рулем. Она успела выскочить из машины и не пострадала, однако транспортное средство оказалось охвачено огнем. Возгорание ликвидировали прибывшие на место пожарные, но машина полностью выгорела.

До этого в центре Санкт-Петербурга неподалеку от Московского вокзала двое водителей устроили драку на проезжей части. Один из них разбил машину оппонента домкратом, другой протаранил своим автомобилем машину обидчика.

Ранее в Челябинской области водитель вышел с топором к догнавшим его гаишникам.