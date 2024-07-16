Водитель вышел с топором к догнавшим его гаишникам и попал на видео

На трассе М-5 в Челябинской области водитель вышел с топором к догнавшим его сотрудникам ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «E1.Ru. Новости Екатеринбурга» и публикует видеозапись инцидента.

Погоня произошла на трассе М-5 в Челябинской области и завершилась в Каслинском районе.

На снятых очевидцами кадрах виден патрульный автомобиль ДПС и ВАЗ-2110, принадлежащий нарушителю. Мужчина стоит на дороге, держа в руках топор. После этого он приставил инструмент к своему горлу. На расстоянии от него находятся двое полицейских.

В конечном итоге инспекторы убедили нарушителя сдаться, он положил топор на землю и встал на колени. Один из инспекторов надел на водителя наручники. Авторы видео за кадром рассказали, что инспекторы гнались за водителем на протяжении 10 км.

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