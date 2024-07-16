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В очереди перед Крымским мостом скопилось почти 1,3 тысячи автомобилей

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось почти 1,3 тысячи машин

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось 1290 машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперштаб. Республика Крым».

«По состоянию на 10:00 в очереди со стороны Тамани находится 1290 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.

Крымский мост блокируют для автомобильного транспорта уже несколько дней подряд. 14 июля на подъезде к переправе перекрывали движение, и со стороны Тамани скопилось 600 автомобилей. Водителям приходилось ждать своей очереди на пункте досмотра по два часа.

6 июля руководитель министерства транспорта Российской Федерации Роман Старовойт заявлял об усилении работы стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что в России захотели двукратно увеличить штрафы за плохое содержание дорог.

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