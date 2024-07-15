Россиян предупредили о серьезном недостатке в японских автомобилях

Многие владельцы японских автомобилей Subaru сталкиваются с проблемами в работе термостата. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель автосервиса по ремонту машин марки «На-сервис» Николай Ольта.

«Хочется сказать, что Subaru — довольно надежная марка. Но, как и у любого производителя авто, бывают недоработки. Так, серьезной проблемой для «субаристов» стал новый устанавливаемый клапан управления потоками охлаждающей жидкости в сборе или, как его обычно называют, электрический термостат. Он устанавливался на автомобилях Subaru с 2019 года в комплектации с двигателями объемом 1,8 л и 2,5 л», — отметил специалист.

По словам автоэксперта, в результате технической недоработки термостаты пропускали антифриз внутрь корпуса, и электронные компоненты, находящиеся внутри, начинали окисляться, что приводило к выходу из строя самого термостата. Ольта добавил, что с подобными проблемами владельцы Subaru обращаются в автосервисы до сих пор. Ремонт при этом обходится довольно дорого. По словам специалиста, термостат сегодня можно приобрести за 50 тыс. рублей, а сами работы обойдутся примерно в 15 тыс. рублей.

«Но компания Subaru учла свои ошибки и после 7 июня 2021 года изменила конструкцию термостатов. Теперь антифриз в них не попадает, а электронные компоненты защищены специальным лаком, что не позволяет компонентам окисляться при случайной протечке», — добавил специалист.

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