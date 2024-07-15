Автоэксперт объяснил, как вести себя с хамом на дороге

До конфликтов на дороге лучше не доводить, однако, если он неизбежен, не стоит делать резких движений. Такой совет в интервью Общественной службе новостей дал автоэксперт Владимир Сажин.

«Если возникла такая ситуация, конфликт неизбежен и водитель впереди едущего автомобиля тормозил до такой степени, что вам приходится остановиться, либо он прижал вас к проезжей части, не стоит выходить из автомобиля, дабы не провоцировать его еще больше. Включите камеру мобильного телефона, которая остудит пыл человека», — порекомендовал эксперт.

При всем желании «выйти и разобраться», не стоит забывать, что впоследствии можно усложнить себе жизнь и получить разбирательства с МВД, предупредил Сажин.

Специалист призвал участников движения соблюдать культуру вождения. Водитель, по его словам, может даже не подозревать, что он сам является автохамом. Для этого не нужно вести себя на дороге агрессивно, а достаточно ехать со скоростью 50 км/ч по левой полосе, уткнувшись в смартфон, указал он.

15 июля в Подмосковье задержали злоумышленника, который бросался с ножом на водителей.

На опубликованной записи с видеорегистратора видно, что голый по пояс мужчина подошел к автомобилю с водительской стороны. После того как водитель опустил стекло, нападавший выругался и пригрозил воткнуть ему в голову нож. После того как автомобилист попытался уехать, агрессивный мужчина произвел выпад рукой с ножом в его сторону, но водителя не задел. На другой видеозаписи видно, как он бьет рукой по стоящему во дворе белому седану, держа вторую руку за спиной.

Ранее сообщалось, что в российском регионе будут выплачивать вознаграждение за информацию о пьяных водителях.