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Огромная пробка из 1500 машин у Крымского моста начала сокращаться

Пробка у Крымского моста уменьшилась до 1490 машин

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Очередь на подходах к Крымскому мосту сократилась, теперь она насчитывает не более 1490 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1250 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — говорится в публикации.

При этом в пробке со стороны Керчи на 11:00 по мск находились 240 машин. Водителям приходится ожидать очереди около часа.

Утром 15 июля (10:00) на подъездах к Крымскому мосту в пробке стояли свыше 1700 автомобилей.

По состоянию на 7:00 мск в очереди к мосту со стороны Тамани находилось 1100 транспортных средств, со стороны Керчи — 145.

Кроме того, Крымский мост блокируют для автомобильного транспорта уже несколько дней подряд. Так, накануне на подъезде к переправе перекрывали движение, и со стороны Тамани скопилось 600 автомобилей. Водителям приходилось ждать своей очереди на пункте досмотра по два часа.

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