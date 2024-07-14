Nissan снимет с производства два популярных седана

Nissan может в ближайшее время снять с производства седаны Versa и Altima, сообщает Automotive News.

Ожидается, что 2025-й модельный год станет последним для Nissan Versa, производство этой модели будет завершено в апреле 2025 года. Также предполагается, что производство модели Altima завершится в конце 2026 года. Впрочем, окончательного решения об инвестициях в будущее поколение этой модели или их отсутствии пока не принято.

Nissan Versa, предлагаемый в США по цене от $16,7 тыс. (₽1,5 млн), в настоящее время является самым дешевым новым автомобилем на местном рынке. Представитель компании не раскрыл изданию подробностей о порядке сокращения модельного ряда, однако отметил, что седаны остаются важной частью продуктовой стратегии компании.

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