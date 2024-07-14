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Сочинец напал с ножом на едущий автомобиль и попал на видео

Появилось видео, как в Сочи мужчина погнался за автомобилем и изрубил его ножом

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Shutterstock

В Сочи мужчина с ножом догнал движущийся автомобиль и разбил в нем стекла. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи» и публикует видеозапись инцидента.

Нападение произошло вечером 14 июля в микрорайоне Светлана. На кадрах, снятых из салона, видно, как мужчина с ножом гонится за автомобилем, водитель которого быстро едет задним ходом. На повороте нападавший догнал автомобиль и ударил по его лобовому стеклу. Затем он разбил ножом два боковых стекла по правому борту.

В момент нападения женщина-пассажир скомандовала водителю заблокировать двери. В результате инцидента никто не пострадал. О причинах нападения не сообщается.

До этого в Сочи мужчина влез в припаркованный ВАЗ-2104 через незапертую дверь. Посидев некоторое время на переднем сиденье, он переместился на заднее и попытался поджечь машину.

Ранее в Нижегородской области внедорожник без водителя скатился в реку и едва не сбил отдыхающих.

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