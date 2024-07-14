Hyundai обвинили в подтасовке данных о продаже электромобилей

Несколько дилеров Hyundai в США подали в суд на представительство автопроизводителя, которое, по их словам, требовало от них завышения показателей продаж электромобилей. Об этом сообщает Reuters.

В иске говорится, что Hyundai Motor America Corp оказывала давление на дилеров, заставляя их использовать неверные коды инвентаризации при учете машин с целью завышения показателей продаж.

«Вместо органического роста, подпитываемого востребованными автомобилями и потребительским спросом, HMA создала многоуровневую схему, заставляющую своих дилеров сообщать о ложных продажах», - отмечается в документе.

Дилеры, которые соглашались подтасовывать цифры, получали от представительства скидки при оптовых закупках машин и другие поощрения, в том числе стоки более ликвидных моделей. Те, кто отказался участвовать в завышении продаж, притеснялись.

Истцы указали, что один из менеджеров представительства Hyundai объяснял по телефону необходимость подтасовок демонстрацией результата «для прессы и корейцев».

В представительстве Hyundai пообещали провести внутреннее расследование после того, как узнали об иске.

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