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Игрок «Спартака» Александр Соболев получил 557 штрафов за нарушение ПДД

Mash: на Mercedes игрока «Спартака» Александр Соболева числится 557 штрафов

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РИА Новости

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев получил 557 штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«557 штрафов на 547 тысяч рублей числится на гелике одиозного нападающего «Спартака» и сборной России Александра Соболева. Футболиста стабильно штрафуют раз в два дня, а его «любимое» нарушение — превышение скорости», — говорится в сообщении.

В частности, за три последних года Соболев превысил скорость 450 раз.

До этого очевидцы сняли на видео, как возле «Москва-Сити» Асхаб Тамаев дал пощечину подростку, который в шутку выкрикнул его известную фразу «Это моя машина». Ее блогер часто использует в своих видео. На опубликованных кадрах видно, что Тамаев подъехал к «Москва-Сити» на бирюзовом Lamborghini. Вокруг него собралась группа фанатов.

Позже Тамаев извинился перед подростком, которого ударил по щеке в Москве. Он записал примирение на камеру. На видео блогер и подросток сидят в Rolls-Royce и разговаривают. Тамаев принес извинения за свой поступок и пояснил, что в тот день просто был не в настроении. Подросток же сказал, что ему самому не стоило подшучивать над блогером. В конце ролика молодой человек предложил Тамаеву встретиться на ринге.

Ранее стало известно, что в Петербурге внуки купили бабушке Tesla для работы в такси.

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