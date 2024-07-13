Jaguar сократит модельный ряд до одного автомобиля

Автомобильный бренд Jaguar снимет с производства пять своих моделей. Об этом сообщает carscoops.com.

Речь идет о моделях XE, XF, F-Type, E-Pace и I-Pace EV, которые, как заявил генеральный директор Jaguar Адриан Марделл, не приносят компании дохода.

Отмечается, что к концу 2024 года внедорожник F-Pace станет единственным Jaguar в модельном ряду компании. Однако его тоже планируется снять с производства в ближайшее время.

По данным издания, вместо снятых с производства моделей появятся новые электромобили. Старт их производства запланирован на 2025 год. В конце этого года будет представлен концепт одного из них.

До этого стало известно, что китайский автомобильный бренд Jetour выпустит новый кроссовер Shanhai T1. Автомобиль будет доступен с гибридной силовой установкой.

Длина Shanhai T1 составит 4706 мм, а колесная база – 2810 мм. Автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 154 л.с. и электромоторов. Суммарная отдача системы составит 603 л.с. Также у кроссовера будет система полного привода.

По данным издания, расход топлива автомобиля составит 1,1 л на 100 километров пробега. Максимальная скорость – 180 км/ч.

Ранее сообщалось, что единственный в мире суперкар Lotus Evija X разбили во время гонки в Гудвуде.