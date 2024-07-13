Стало известно, когда по Москве начнет курсировать беспилотный трамвай

Беспилотный трамвай с первыми пассажирами запустят в Москве в сентябре 2024 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

По словам чиновника, уже сейчас 90% операций на таком трамвае совершаются через нейронные сети. Ожидается, что к концу 2025 года этот беспилотный трамвай сможет передвигаться по дорогам города в автоматическом режиме.

В то же время Ликсутов обратил внимание, что после запуска в данном трамвае все равно будет присутствовать стажер-машинист. Он будет отвечать за безопасность пассажиров и контролировать движение транспортного средства.

Как сказал руководитель профильного департамента, к текущему моменту беспилотный трамвай преодолел расстояние около 400 км. В мае текущего года мэр Москвы Сергей Собянин дал старт испытаниям этого трамвая.

«Ни одного ДТП, ни сбоя не было зафиксировано», — подчеркнул Ликсутов.

25 мая министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что уже в ближайшем будущем в стране начнут широко использовать беспилотные автомобили. По его мнению, это может произойти в течение следующих пяти–семи лет.

Ранее Собянин рассказал, как преображался московский пассажирский транспорт в последние 13 лет.