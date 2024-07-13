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«АвтоВАЗ» повысил зарплаты рабочим

«Автопоток»: на «АвтоВАЗе» повысили зарплаты по рабочим специальностям

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Игорь Агеенко/РИА «Новости»

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» готов платить рабочим почти 100 тыс. рублей в месяц, сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«АвтоВАЗ» повысил ставки по рабочим специальностям — даже студентам компания уже готова платить до 94 тыс. рублей в месяц. Без учета переработок и «бонуса-приветствия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что листовки о вакансиях в Тольятти раздают прямо на улицах — в местах скопления людей.

До этого стало известно, что АвтоВАЗ» допускает повышение стоимости Lada в августе — сентябре этого года.

По словам представителя «АвтоВАЗа», компания внимательно анализирует ситуацию с инфляцией и не исключает индексации цен на величину не выше инфляции.

Представитель компании добавил, что индексация вряд ли коснется базовых и самых доступных моделей марки. По его словам, подорожание Lada с начала 2024-го составило в среднем 2,9%, «что значительно ниже общероссийского показателя инфляции».

Ранее «АвтоВАЗ» начал тестировать новую Lada.

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