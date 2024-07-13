В Китае выпустят новый кроссовер Jetour

Китайский автомобильный бренд Jetour выпустит новый кроссовер Shanhai T1. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль будет доступен с гибридной силовой установкой.

Отмечается, что длина Shanhai T1 составит 4706 мм, а колесная база – 2810 мм. Автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 154 л.с. и электромоторов. Суммарная отдача системы составит 603 л.с. Также у кроссовера будет система полного привода.

По данным издания, расход топлива автомобиля составит 1,1 л на 100 километров пробега. Максимальная скорость – 180 км/ч.

До этого стало известно, что немецкая компания Audi снимет с производства электрический кроссовер Q8 e-tron и его купеобразный вариант Q8 Sportback e-tron.

Модели будут сняты с производства из-за слабого спроса на них. Кроме того, не исключено, что будет закрыт завод Audi в Бельгии, где выпускались автомобили Q8.

Ранее сообщалось, что выпуск нового лифтбэка Mazda EZ-6 начнется 17 июля.