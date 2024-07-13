Владельцы старых Lada Vesta начали дорабатывать свои автомобили

Владельцы дорестайлинговых Lada Vesta начали устанавливать на свои машины цифровую приборную панель от обновленной Vesta. Об этом сообщает «Лада. Онлайн».

Для обновления автомобиля владельцы старых Lada Vesta покупают комбинацию приборов, несколько переходников, руль нового образца, рамку крепежа, крышку подушки руля, пластиковую облицовкау и козырек. Притом последний найти труднее всего. Общая сумма комплекта обходится в 45 тыс. рублей.

Правда, после установки не будет работать экран навигации, а кнопками на руле нельзя переключать треки и менять громкость штатной медиасистемы.

До этого стало известно, что в Белоруссии появилась «народная» спецверсия Lada Vesta, которую продают дешевле, чем в РФ.

Особая Vesta продается под названием Special Edition. Она оснащается 1,6-литровым мотором на 106 л.с., подушками безопасности, кондиционером, электроприводом зеркал и пр. Издание предполагает, что эта версия идентична комплектации Comfort'24 для отечественного рынка. Но в РФ модель продают за 1,5 млн рублей, то есть на 300 тыс. дороже, чем в Белоруссии.

Минский дилер рассказал, что все авто в версии Special Edition уже разобраны, но можно оставить заказ на экземпляры, которые поступят до конца июля.

Ранее сообщалось, что самым популярным у россиян мотоциклом стал Racer RC300.