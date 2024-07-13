Перед Крымским мостом сформировалась большая пробка

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани находятся 365 транспортных средств. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Время ожидания составляет более часа. В очереди со стороны Керчи находится 180 транспортных средства. Такие данные актуальны на 9:00 мск.

По состоянию на 8:00 мск в очереди со стороны Тамани находились 359 транспортных средств.

Вечером 12 июля движение по Крымскому мосту перекрывали на 40 минут. Днем сообщалось, что в очереди со стороны Керчи находились 830 транспортных средств. Ожидание составляло около трех часов.

1 июля в очереди на Крымский мост стояли 945 автомобилей.

Ранее в Госдуме ответили на заявление Украины о военном значении Крымского моста.