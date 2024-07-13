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На фестивале скорости в Гудвуде разбили единственный в мире суперкар Lotus Evija X

Единственный в мире суперкар Lotus Evija X разбили во время гонки в Гудвуде

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Единственный в мире электрический суперкар Lotus Evija X разбили во время гонки на фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания). Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что британская компания привезла на ежегодное мероприятие уникальный автомобиль, стоимость которого составляет около $2,3 млн (202 млн рублей по курсу на момент публикации). В ходе традиционного заезда машина успела проехать лишь несколько десятков метров по прямой и врезалась в отбойник.

По предварительным данным, авария произошла из-за сбоя электроники, в результате которого отключилась силовая установка автомобиля. Пилот суперкара не пострадал.

До этого стало известно, что JAC и Huawei выпустят электрический минивэн, который составит конкуренцию автомобилям Maybach и Rolls-Royce.

Первая модель двух брендов пока носит название X6. На сегодняшний день завершены активные испытания автомобиля, идет оформление необходимых документов, которые необходимы для начала продаж на рынке.

По данным издания, продажи X6 начнутся в первой половине 2025 года. Автомобиль будет стоить 1 млн юаней (12,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что Audi распространила изображение новой модели A5.

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