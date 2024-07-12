Названы две причины, почему в автомобиле хочется чихать и сморкаться

Некоторые россияне жалуются на насморк и кашель во время нахождения в автомобиле. О возможных причинах «Газете.Ru» рассказала врач-аллерголог, иммунолог, педиатр Светлана Селиванова.

«Чихание может быть связано не только с аллергией. Прежде всего, это механизм очищения слизистой носа от различных раздражителей — например, пыли или грязи. Поэтому, если в салоне авто грязно, прокурено или сильно пахнет ароматизаторами, то у водителя и пассажира начинается защитная реакция в виде чихания», — пояснила специалист.

Селиванова подчеркнула, что такое поведение организма может быть связано и с аллергией. Например, весной и летом в открытые окна машины часто залетает пыльца. Также в кондиционере нередко появляется плесень. Поэтому из устройства в салон авто вылетают плесневые грибки, к которым чувствительны некоторые россияне. В результате у них начинается зуд носа, насморк и кашель. Также аллергическая реакция в салоне авто может быть связана с тем, что в нем неоднократно перевозили домашних животных, добавила специалист.

«Если водитель аллергик, то ему следует как можно чаще проводить влажную уборку салона. Отправлять его в химчистку стоит раз в два месяца. Нельзя забывать и о смене фильтров. Также аллергикам не рекомендуется ездить в авто с открытыми окнами», — подытожила врач.

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