Огромная пробка возле Крымского моста стала еще больше

Очередь перед Крымским мостом выросла еще на несколько сотен автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной службы по освещению о ситуации на мосту.

«В очереди со стороны Керчи находится 830 транспортных средств. Ожидание около трех часов», — говорится в публикации.

За час до этого в очереди находилось 590 автомобилей, а ожидание составляло не более двух часов.

При этом пробки со стороны Тамани сейчас нет, указывает Telegram-канал.

1 июля сообщалось, что в очереди на Крымский мост стояли 945 автомобилей. Водителям, которые ехали со стороны Тамани, приходилось ждать проезда в среднем по три часа.

До этого в очереди на Крымский мост стояли более 1 тыс. автомобилей. А вечером 29 июня Крымский мост закрывали.

Ранее на видео попали украинские уклонисты, которых спрятали в обшивке микроавтобуса.