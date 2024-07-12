Автомобиль чиновника попал в ДТП на Алтае

Машина губернатора Алтайского края попала в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло на 218-м километре Чуйского тракта. Столкнулись Toyota Camry и Lada Largus. Сотрудники ДПС на месте», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, правительственная Toyota Camry вылетела на встречную полосу и врезалась в Lada Largus. 41-летний водитель иномарки в коме.

По данным Mash, в машине, которая попала в аварию в Алтайском крае, был замминистра промышленности и энергетики региона Владимир Локтюшов.

До этого стало известно, что правоохранители возбудили уголовное дело после столкновения двух трамваев в Златоусте (Челябинская область).

Инцидент произошел 12 июля. После аварии трамвай продолжил двигаться вперед и совершил наезд на 60-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадали не менее семи человек. Было решено возбудить уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан»). Причиной ДТП с двумя трамваями в Златоусте стал обрыв буксировочного устройства.

Ранее под Серпуховом в ДТП попали 15 автомобилей.