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Стала известна причина жесткого ДТП с трамваями под Челябинском

ДТП с трамваями под Челябинском произошло из-за обрыва буксировочного устройства

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ГИБДД РФ по Челябинской области

Причиной ДТП с двумя трамваями в Златоусте стал обрыв буксировочного устройства. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«По предварительным данным, столкновение произошло во время транспортировки неисправного трамвая в депо. Произошел обрыв буксировочного устройства, и вагон врезался в трамвай, следовавший в попутном направлении», — уточняется в публикации.

По имеющимся данным, пострадали семь человек. Губернатор Алексей Текслер поручил создать комиссию, которая разберется в точных причинах произошедшего.

12 июля в Златоусте произошло столкновение двух трамваев. После аварии транспорт продолжил двигаться вперед и совершил наезд на 60-летнюю женщину. Было решено возбудить уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

Ранее в Ивановской области автобус с людьми улетел с дороги.

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