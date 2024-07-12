Стала известна причина жесткого ДТП с трамваями под Челябинском

Причиной ДТП с двумя трамваями в Златоусте стал обрыв буксировочного устройства. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«По предварительным данным, столкновение произошло во время транспортировки неисправного трамвая в депо. Произошел обрыв буксировочного устройства, и вагон врезался в трамвай, следовавший в попутном направлении», — уточняется в публикации.

По имеющимся данным, пострадали семь человек. Губернатор Алексей Текслер поручил создать комиссию, которая разберется в точных причинах произошедшего.

12 июля в Златоусте произошло столкновение двух трамваев. После аварии транспорт продолжил двигаться вперед и совершил наезд на 60-летнюю женщину. Было решено возбудить уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

Ранее в Ивановской области автобус с людьми улетел с дороги.