Россиян предупредили о риске взрыва электросамоката дома

Россияне, которые хранят электросамокаты дома, рискуют столкнуться с пожаром. Об этом рассказал эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин.

«Проблема касается не только электросамокатов, но и электромобилей. За последние пару лет зафиксировано несколько крупных пожаров на судах, перевозящих машины, и в автосалонах. Среди основных причин рассматривается самовозгорание тяговых батарей», — отметил он.

По словам специалиста, электросамокаты, которые сейчас пользуются огромной популярностью у россиян, могут самопроизвольно возгораться прямо в квартире. При этом их производители пока сами не знают, как решить проблему. Однако Милешкин считает, что в будущем проблема со взрывом аккумуляторов решится по мере их модернизации. А пока специалист посоветовал не хранить электросамокаты у себя дома, но это «почти нереально».

До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушения ПДД. Соответствующее решение было озвучено на пленарном заседании.

В рамках проекта предлагается штрафовать за езду на электросамокате в нетрезвом состоянии на сумму от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Превышение скорости будет караться от 500 до 5 тыс. рублей. В случае, если пользователь электросамоката причинит при ДТП легкий вред здоровью другому участнику движения, то его оштрафуют на 2–5 тыс. рублей. Если же речь идет о вреде средней тяжести, то сумма возрастает до 15 тыс. рублей.

Ранее в России самокатчиков призвали штрафовать так же строго, как и других водителей.