«АвтоВАЗ» начал красить Lada Vesta в новые цвета

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал окрашивать кузова автомобилей Lada Vesta в пять цветов. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

«После Lada Granta и Lada Vesta получила свой набор из пяти видов заявленных эмалей. Белый. Черный. Кориандр. Борнео. Платина», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» намерен наладить выпуск Lada Niva с подушками безопасности в IV квартале этого года.

У Niva Legend подушка безопасности рассчитана только на водителя, а у Niva Travel — на водителя и переднего пассажира.

Также в IV квартале «АвтоВАЗ» хочет запустить в производство полнофункциональные версии Granta с дополнительным оборудованием и Lada Niva Sport на базе Niva Legend.

Ранее «АвтоВАЗ» допустил подорожание Lada в августе.