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«АвтоВАЗ» допустил подорожание Lada в августе

«АвтоВАЗ» допустил повышение цен на Lada в августе-сентябре 2024 года

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» допускает повышение стоимости Lada в августе — сентябре этого года. Об этом сообщил официальный представитель компании.

«АвтоВАЗ» внимательно анализирует ситуацию с инфляцией, и, учитывая ее, мы не исключаем индексации цен в августе или сентябре текущего года на величину не выше инфляции», — пояснил он.

Представитель компании добавил, что индексация вряд ли коснется базовых и самых доступных моделей марки. По его словам, подорожание Lada с начала 2024-го составило в среднем 2,9%, «что значительно ниже общероссийского показателя инфляции».

До этого представитель «АвтоВАЗа» рассказал, что за первые шесть месяцев 2024 года компания смогла выпустить на 73% Lada больше, чем за аналогичный период 2023-го. Объем производства составил 235 тыс. машин. По итогам первого полугодия производство Lada Vesta выросло в 3,5 раза, Granta — на 37%, Niva — на 49%. За этот период компании также удалось выпустить 3,7 тыс. экземпляров Lada Largus.

Ранее «АвтоВАЗ» начал тестировать новую Lada.

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