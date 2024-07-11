«АвтоВАЗ» допустил подорожание Lada в августе

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» допускает повышение стоимости Lada в августе — сентябре этого года. Об этом сообщил официальный представитель компании.

«АвтоВАЗ» внимательно анализирует ситуацию с инфляцией, и, учитывая ее, мы не исключаем индексации цен в августе или сентябре текущего года на величину не выше инфляции», — пояснил он.

Представитель компании добавил, что индексация вряд ли коснется базовых и самых доступных моделей марки. По его словам, подорожание Lada с начала 2024-го составило в среднем 2,9%, «что значительно ниже общероссийского показателя инфляции».

До этого представитель «АвтоВАЗа» рассказал, что за первые шесть месяцев 2024 года компания смогла выпустить на 73% Lada больше, чем за аналогичный период 2023-го. Объем производства составил 235 тыс. машин. По итогам первого полугодия производство Lada Vesta выросло в 3,5 раза, Granta — на 37%, Niva — на 49%. За этот период компании также удалось выпустить 3,7 тыс. экземпляров Lada Largus.

Ранее «АвтоВАЗ» начал тестировать новую Lada.