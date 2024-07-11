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Россиян предупредили о клещах, которые обитают в автомобилях

Врач Селиванова: в салонах авто могут обитать клещи домашней пыли

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Depositphotos

В салоне автомобиля могут обитать клещи домашней пыли, которые вызывают у многих водителей и пассажиров аллергическую реакцию. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-аллерголог, иммунолог, педиатр Светлана Селиванова.

«Проявления аллергии у водителей и пассажиров во время поездки в авто могут быть связаны с наличием клещей домашней пыли в салоне. Как правило, эти существа обитают в помещениях и постельном белье. Однако клещи могут появиться и в машине, поскольку они селятся в любой мягкой мебели. К этой категории относятся и сиденья в автомобиле», — пояснила врач.

Аллерголог добавила, что клещи домашней пыли питаются эпителием человека, шерстью домашних животных и ворсом различных изделий. Поэтому их большое количество может обитать в меховых накидках на сиденья и руль, которые выполняют роль пылесборника, пояснила Селиванова. По ее словам, в случае возникновения аллергической реакции в авто, от подобных чехлов нужно отказаться.

«Лучше использовать накидки и чехлы из кожи или кожзама. Однако не стоит забывать, что их тоже нужно регулярно чистить», — подытожила специалист.

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