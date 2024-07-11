Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Редкий спорткар Lamborghini выставили на аукцион

На аукцион выставили Lamborghini Countach, принадлежавший певцу Роду Стюарту

close
100%
Francesco Reggiani/Keystone Press Agency/Global Look Press

На аукцион Bring a Trailer выставили редкий спорткар Lamborghini Countach LP400, выпущенный в 1977 году. Об этом сообщает auto.ru. Первым владельцем автомобиля был певец и музыкант Род Стюарт.

Автомобиль оснащен 3,9-литровым бензиновым двигателем мощностью 370 л.с. Купе снабжено массивным аэродинамическим обвесом в стиле более поздних версий модели, вырезана часть крыши ради эффекта тарга и внесено несколько более мелких доработок.

В 2002 году Род Стюарт избавился от Countach, а его второй владелец продолжил модернизацию, перенеся органы управления справа налево. Нынешний владелец планирует выручить за автомобиль $250 тыс.

До этого стало известно, что в России выставили на продажу седан ВАЗ-2106 1993 года выпуска, который проехал за 30 лет всего 63 км.

«Шестерка» в состоянии новой выставлена на продажу по объявлению в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ). За автомобиль просят 2 млн рублей, что дороже стандартной Lada Vesta и сравнимо с Lada Vesta Cross с мотором 1.8 и вариатором.

Выставленный на продажу седан красного цвета провел всю жизнь в одних руках. Автомобиль оснащен карбюраторным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 64 л.с., который работает в паре с четырехступенчатой механической трансмиссией. О причинах, по которым автомобиль не эксплуатировался более 30 лет, не сообщается.

Ранее в Москве выставили на продажу 12-метровый Hummer по низкой цене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами