Редкий спорткар Lamborghini выставили на аукцион

На аукцион Bring a Trailer выставили редкий спорткар Lamborghini Countach LP400, выпущенный в 1977 году. Об этом сообщает auto.ru. Первым владельцем автомобиля был певец и музыкант Род Стюарт.

Автомобиль оснащен 3,9-литровым бензиновым двигателем мощностью 370 л.с. Купе снабжено массивным аэродинамическим обвесом в стиле более поздних версий модели, вырезана часть крыши ради эффекта тарга и внесено несколько более мелких доработок.

В 2002 году Род Стюарт избавился от Countach, а его второй владелец продолжил модернизацию, перенеся органы управления справа налево. Нынешний владелец планирует выручить за автомобиль $250 тыс.

До этого стало известно, что в России выставили на продажу седан ВАЗ-2106 1993 года выпуска, который проехал за 30 лет всего 63 км.

«Шестерка» в состоянии новой выставлена на продажу по объявлению в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ). За автомобиль просят 2 млн рублей, что дороже стандартной Lada Vesta и сравнимо с Lada Vesta Cross с мотором 1.8 и вариатором.

Выставленный на продажу седан красного цвета провел всю жизнь в одних руках. Автомобиль оснащен карбюраторным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 64 л.с., который работает в паре с четырехступенчатой механической трансмиссией. О причинах, по которым автомобиль не эксплуатировался более 30 лет, не сообщается.

Ранее в Москве выставили на продажу 12-метровый Hummer по низкой цене.