Россиянам рассказали, как продлить срок службы генератора автомобиля

Продлить срок службы автомобильного генератора можно, если обслуживать его должным образом. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава Fit Service в Бутово Дмитрий Козловский.

«Есть несколько простых советов для продления срока службы генератора. Во-первых, необходимо периодически проверять натяжение и состояние приводного ремня. Шкив генератора приводится в действие поликлиновым ремнем от шкива коленвала. От исправности этих элементов зависит бесперебойность работы генератора. Во-вторых, необходимо следить за состоянием аккумуляторной батареи. Если она стала хуже держать заряд, то генератору придется постоянно производить большее напряжение. Это может привести к его поломке», — сказал Козловский.



При манипуляциях с аккумулятором также необходимо быть аккуратным с полярностью. Неправильно подключенная батарея или допущенная при «прикуривании» другим автомобилем ошибка может стоить поломки генератора, перегорания проводки или предохранителей, повреждения других электрических устройств, отметил эксперт.



Для продления срока службы также проводится ревизия генератора. В профессиональном автосервисе его разбирают, по необходимости заменяют втулки и подшипники, проверяют состояние обмотки и диодный мост, закладывают новую смазку, выполняют регулировку и производят контрольные замеры напряжения, пояснил специалист.

Ранее стало известно, можно ли просверлить дырку в аккумуляторе, чтобы его оживить.