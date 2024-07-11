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Россиянам объяснили, как не бояться водить машину

Психотерапевт Фомин: сильный страх водить автомобиль приводит к авариям

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Shutterstock

Сильный страх водить машину может привести к опасным ситуациям на дороге. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Бояться водить машину нормально даже при условии, если речь идет о профессионале. Чувство страха помогает уберечь автомобилиста от многих неприятных ситуаций на дороге. Однако бывает страх парализующий, который вызывает у человека стрессовую реакцию типа «бей, беги или замри». Так, водитель может буквально цепенеть от страха перед машиной, поэтому скорость его реагирования снижается. Это нередко приводит к аварии», — пояснил специалист.

В таком случае Фомин посоветовал водителям обратиться к психотерапевту или попытаться честно ответить себе на вопрос, чего именно они боятся. К примеру, если автомобилист испытывает страх перед тем, что его остановят гаишники, то в таком случае надо пофантазировать, какой может быть худший исход у ситуации. Как правило, все ограничивается штрафом. По словам Фомина, человеку важно понять, что пережить такую ситуацию вполне реально и она не критична.

«Во-вторых, многие водители боятся ДТП, однако большинство аварийных ситуаций вполне разрешимы. Мы их видим почти каждый день: водители столкнулись, вышли, поговорили, вызвали полицию, составили протокол, обратились в страховую компанию. Трагичные же ситуации случаются очень редко. Большинство водителей используют авто каждый день и доезжают до дома целыми и невредимыми. Поэтому тут стоит реалистично оценить, насколько высока вероятность попадания в аварию, если вы стараетесь не нарушать ПДД», — подытожил Фомин.

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