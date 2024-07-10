Названы недостатки популярного кроссовера Geely

Популярный среди россиян кроссовер Geely Tugella имеет целый ряд недостатков. Об этом пишет портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на руководителя отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максима Давиденко.

Издание отмечает, что кроссовер получил надежный двухлитровый мотор на 238 л.с. Однако он требует к себе внимания.

«Как и многие современные высокотехнологичные двигатели, силовой агрегат Tugella требует к себе повышенного внимания, поскольку чувствителен к качеству топлива, нуждается в регулярной промывке форсунок и склонен к образованию нагара на впускных клапанах», — пояснил Давиденко.

Он добавил, что в Tugella установили восьмиступенчатый «автомат» Aisin TG-81SC. Для его исправной работы водителю следует менять трансмиссионную жидкость каждые 50-60 тыс. км. Кроме того, эксперт посоветовал следить за чистотой поверхностей радиатора коробки передач, поскольку грязь ухудшает ее тепловой баланс.

Давиденко добавил, что подвеска автомобиля довольно надежна, однако если ее перегрузить, то появляется риск проседания пружин. Также эксперт отметил, что владельцы неоднозначно отзываются о тормозной системе кроссовера. По их словам, мощность однопоршневых суппортов передних тормозов недостаточна.

До этого Zeekr раскрыл подробности о новом кроссовере. Автомобиль получил название 7X, что символизирует близость конструкции этой модели с седаном Zeekr 007, который уже выпускается этой маркой. Ранее планировалось, что кроссовер будет называться Ark.

Длина кроссовера 4825 мм, колесная база — 2925 мм. Он на 75 мм длиннее, на 10 мм шире и на 32 мм выше, чем основной конкурент от американской Tesla. Главная особенность дизайна новинки Zeekr — интерактивный экран, интегрированный в переднюю часть.

Ранее выяснилось, что Changan представит в России «зимнюю» версию кроссовера CS95.