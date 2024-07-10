Депутат Милонов позвал блогера Тамаева с собой на СВО после инцидента с пощечиной

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил блогеру Асхабу Тамаеву поехать вместе с ним в зону СВО после инцидента с пощечиной. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

«Если он такой крутой, я могу его с собой взять в штурмовую бригаду!», — отметил депутат.

Также Милонов призвал блогера продемонстрировать там свое мужество и отвагу. Депутат добавил, что Тамаеву нельзя позволить «отмазаться» от произошедшего.

До этого очевидцы сняли на видео, как возле «Москва-Сити» Асхаб Тамаев дал пощечину подростку, который в шутку выкрикнул его известную фразу «Это моя машина». Ее блогер часто использует в своих видео. На опубликованных кадрах видно, что Тамаев подъехал к «Москва-Сити» на бирюзовом Lamborghini. Вокруг него собралась группа фанатов.

Асхаб Тамаев — 23-летний блогер с миллионами поклонников в соцсетях, который снимает видео про машины и бои.

Ранее выяснилось, что Тамаев получил 47 штрафов за нарушения ПДД.