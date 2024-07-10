Чеченский конструктор превратил «Волгу» в подобие Hummer

Житель Чечни Имран Турлуев построил из деталей грузовика ГАЗ-66 и кузова «Волги» ГАЗ-3110 внедорожник собственной конструкции. Об этом сообщает etokavkaz.ru.

Внедорожник высокой проходимости формата Hummer базируется на раме от ГАЗ-66. Он получил оригинальную решетку радиатора с крупными прорезями, передние крылья и силовой бампер. К кузову «Волги» сзади пристыкована грузовая платформа. Для машины также было изготовлено оригинальное лобовое стекло, которое вырезал по шаблону мастер, занимающийся изготовлением душевых кабин.

Для экономии топлива на автомобиль установлено газобаллонное оборудование. Постройка внедорожника обошлась семье Турлуевых из села Старые Атаги в 1,5 млн рублей.

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