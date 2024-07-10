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Россиянам назвали самые частые поломки роботизированной коробки передач

«Авилон Kia» назвал 5 наиболее частых поломок роботизированной коробки передач

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Роботизированные коробки передач на современных автомобилях — достаточно сложные, но надежные механизмы. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. Однако и в них есть несколько узлов, которые выходят из строя чаще всего.

«Среди проблем, которые могут возникнуть с роботизированными коробками передач, можно выделить износ и пробуксовку сцепления. Это нередко происходит при агрессивной езде и частых стартах-остановках. Кроме того, в результате удара или неправильной эксплуатации может повредиться механизм переключения, а также актуаторы (отвечают за включение и выключение сцепления и переключение передач. — «Газета.Ru»)», — отметил Стрельбицкий.

Если говорить о гидравлике, то гидроцилиндры, отвечающие за переключение передач в «роботах», могут потерять герметичность или заклинить. А из-за износа или перегрева может выйти из строя гидронасос, сказал эксперт.

«Агрессивный стиль вождения увеличивает нагрузку на любую коробку передач и ускоряет износ ее компонентов. Но повышенный износ сцеплений происходит и в случае медленной езды, со скоростями до 6 км в час – в этом режиме происходит постоянная пробуксовка фрикционов (элементы, которые выполняют функцию сцепления между передачами. — «Газета.Ru».) и, они могут быстро выйти из строя. Стоит избегать подобных режимов движения», — предупредил специалист.

Ранее россиянам рассказали, что произойдет, если из АКП вытечет все масло.

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