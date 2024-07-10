Россиянам рассказали, как защитить машину от жары

Автомобиль рассчитан на эксплуатацию до плюс 45 градусов. При этом машину лучше защищать от палящих лучей солнца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

«Все очень просто: надо либо машину в тень ставить, либо покупать экран на лобовое стекло (есть натяжные, сетчатые или простые картонные). Это в первую очередь необходимо для того, чтобы снизить температуру в салоне, чтобы он не превращался в теплицу», — сказал Кадаков.

По его словам, иногда при очень высоких температурах в машине может начать плавиться передняя панель. В частности, такие прецеденты уже случались с китайскими автомобилями.

Также эксперт посоветовал уделять большее внимания системе кондиционирования: при необходимости заправлять ее фреоном. Кроме того, специалист предостерег оставлять в машине бутылку с водой, так как она может сработать как линза и прожечь сиденье.

До этого автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, что летом российским водителям следует повышать температуру воздуха в салоне перед остановкой транспорта, чтобы не заболеть «кондиционерной простудой».

По его словам, незадолго до окончания поездки надо повысить температуру воздуха в салоне. Так, чтобы она отличалась от уличной на 3-5 градусов. Перепад в 10 и более градусов – стресс для организма. Особенно это вредно для сердца и сосудов, которые не успевают приспособиться к смене температур.

Ранее стало известно, может ли вспыхнуть машина из-за сильной жары.