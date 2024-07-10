Россиянам рассказали, какой подержанный кроссовер можно купить по цене китайского авто

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал, что сегодня за 2,5 млн рублей можно купить самый простой китайский кроссовер. Однако на вторичном рынке за эти деньги можно приобрести премиальный BMW X3.

«Например, за такую сумму можно найти восьмилетний BMW X3 второго поколения (F25). Если хотите бензиновую модификацию, то придется выбирать двухлитровый наддувный двигатель в двух вариантах мощности – 184 или 245 л.с. У этого двигателя после 150 тысяч км пробега изнашивается цепь масляного насоса. Если проблему запустить, можно прикончить турбину. Дизельных версий на рынке больше. Двигатель B47 унаследовал болячку предшественника – износ цепи ГРМ», — сказал Виноградов.

По его словам, масло в автоматической коробке передач следует менять раз в 60 тыс. километров. Если превышать этот порог, может выйти из строя гидротрансформатор. Также стоит обратить внимание на люк, в некоторых машинах он плохо работает из-за поломки пластиковых защелок.

До этого Александр Виноградов заявил, что в бюджете 2,5 млн рублей на российском рынке можно приобрести подержанные кроссоверы премиум-класса: BMW X3, Volvo XC60, Lexus RX350 и Land Rover Discovery Sport.

Ранее стало известно, что за 5 лет на содержание Evolute i-Jet придется потратить 3,3 млн рублей.