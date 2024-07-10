Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы минусы подержанного минивэна Nissan Serena

Журнал «За рулем» назвал слабые места минивэна Nissan Serena с пробегом

close
100%
Nissan

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как правильно выбрать подержанный минивэн Nissan Serena за 2,5 млн рублей.

Так, по его словам, за 2,5 млн рублей это будет автомобиль 2016–2022 годов выпуска. Машина в стандартных исполнениях имеет семь или шесть мест. Есть две версии: S-Hybrid (мягкий гибрид) и e-Power (последовательный гибрид).

«В версии S-Hybrid работает атмосферный мотор (150 л. с.). Двигатель благополучный, но впрыск у него прямой, и японские его настройки подразумевают применение бензина АИ-98. Выдерживает он и АИ-92, но в этом случае неизбежны быстрая закоксовка и прогрессирующий масложор. У последовательного гибрида тяговую батарею заряжает трехцилиндровый атмосферный двигатель 1.2 (84 л. с.) с распределенным впрыском. Спокойный агрегат без особых проблем, нормально воспринимает АИ-92 и служит до 250 тыс. километров», — сказал эксперт.

Из минусов минивэна Зиновьев отметил слабую подвеску, которая служит 120 тыс. километров, маленький дорожный просвет и отсутствие полноценного запасного колеса. Вместо него предусмотрен ремкомплект.

До этого эксперты журнала «За рулем» протестировали кроссовер Citroen C5 Aircross, который собирается на заводе в Калуге, и выделили основные плюсы и минусы автомобиля.

Среди плюсов автомобиля отмечена хорошая управляемость, в том числе настройки усилителя рулевого управления, в сочетании с хорошей плавностью хода. Еще одним достоинством Citroen C5 Aircross стала проработанная эргономика салона и высокая посадка. Также автомобиль продемонстрировал хорошие динамические характеристики благодаря силовой установке с турбомотором 1.6 мощностью 175 л.с. и 8-ступенчатой АКП Aisin.

Среди недостатков машины издание отмечает тесноту на заднем сиденье и медиасистему, которая по дизайну и функциональности уступает головным устройствам автомобилей китайских марок-конкурентов.

Ранее стало известно, когда начнется выпуск пикапов Sollers ST8 в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами