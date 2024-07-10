Названы минусы подержанного минивэна Nissan Serena

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как правильно выбрать подержанный минивэн Nissan Serena за 2,5 млн рублей.

Так, по его словам, за 2,5 млн рублей это будет автомобиль 2016–2022 годов выпуска. Машина в стандартных исполнениях имеет семь или шесть мест. Есть две версии: S-Hybrid (мягкий гибрид) и e-Power (последовательный гибрид).

«В версии S-Hybrid работает атмосферный мотор (150 л. с.). Двигатель благополучный, но впрыск у него прямой, и японские его настройки подразумевают применение бензина АИ-98. Выдерживает он и АИ-92, но в этом случае неизбежны быстрая закоксовка и прогрессирующий масложор. У последовательного гибрида тяговую батарею заряжает трехцилиндровый атмосферный двигатель 1.2 (84 л. с.) с распределенным впрыском. Спокойный агрегат без особых проблем, нормально воспринимает АИ-92 и служит до 250 тыс. километров», — сказал эксперт.

Из минусов минивэна Зиновьев отметил слабую подвеску, которая служит 120 тыс. километров, маленький дорожный просвет и отсутствие полноценного запасного колеса. Вместо него предусмотрен ремкомплект.

До этого эксперты журнала «За рулем» протестировали кроссовер Citroen C5 Aircross, который собирается на заводе в Калуге, и выделили основные плюсы и минусы автомобиля.

Среди плюсов автомобиля отмечена хорошая управляемость, в том числе настройки усилителя рулевого управления, в сочетании с хорошей плавностью хода. Еще одним достоинством Citroen C5 Aircross стала проработанная эргономика салона и высокая посадка. Также автомобиль продемонстрировал хорошие динамические характеристики благодаря силовой установке с турбомотором 1.6 мощностью 175 л.с. и 8-ступенчатой АКП Aisin.

Среди недостатков машины издание отмечает тесноту на заднем сиденье и медиасистему, которая по дизайну и функциональности уступает головным устройствам автомобилей китайских марок-конкурентов.

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