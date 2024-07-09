Общественники пригласили блогера Тамаева на СВО после пощечины подростку в Москве

Блогера Асхаба Тамаева пригласили на СВО после инцидента с пощечиной в Москве. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Общественники из «Ветеранов России» обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность блогера. В частности, вопросы вызывает тот факт, что Тамаев активно рекламирует онлайн-казино, что является незаконным и наказывается штрафом», — говорится в публикации.

Глава движения Ильдар Резяпов добавил, что блогеры должны не забывать про свою ответственность перед молодежью. Он призвал Тамаева «показать, на что он способен» на СВО, и привезти бойцам FPV-дроны.

Также депутат Госдумы Нина Останина призвала пользователей отписаться от блогера.

До этого очевидцы сняли на видео, как возле «Москва-Сити» Асхаб Тамаев дал пощечину подростку, который в шутку выкрикнул его известную фразу «Это моя машина». Ее блогер часто использует в своих видео. На опубликованных кадрах видно, что Тамаев подъехал к «Москва-Сити» на бирюзовом Lamborghini. Вокруг него собралась группа фанатов.

Асхаб Тамаев — 23-летний блогер с миллионами поклонников в соцсетях, который снимает видео про машины и бои.

Ранее блогер Тамаев, ударивший подростка в Москве, получил 47 штрафов за нарушения ПДД.