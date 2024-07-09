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Стало известно, когда начнется выпуск пикапов Sollers ST8 в России

Серийный выпуск пикапов Sollers ST8 начнется в первом квартале 2025 года на УАЗе

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Рамный пикап Sollers ST8 будет выпускаться на площадке в Ульяновске. Об этом сообщает ТАСС.

«Старт серийного производства пикапа по технологии полного цикла намечен на первый квартал 2025 года. Автомобиль и часть автокомпонентов будут производиться на площадке индустриального парка УАЗ (Ульяновск)», — говорится в сообщении.

Образец нового автомобиля Sollers представил на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Производитель обещает для автомобиля прочное лакокрасочное покрытие. Цены и полные технические характеристики машины не раскрываются.

По информации компании, новый пикап получит полностью локализованный силовой агрегат и отечественную компонентную базу. Так, в автомобиль поставят дизельный двигатель и шестиступенчатую коробку передач, которые уже производятся на заводах группы Sollers в Елабуге и Заволжье.

Sollers ST8 также оборудуют системой полного привода.

До этого стало известно, что компания «Соллерс» собирается запустить производство минивэнов в декабре текущего года. Компания заметила рост продаж в этом сегменте. Производство новых минивэнов планируют наладить на площадке «Соллерс Алабуга».

Также выяснилось, какой минивэн будет выпускаться под брендом Соллерс. По данным Telegram-канала No Limits, очевидно, что речь идет о модели JAC Refine.

Длина Refine RF8 составит 5200 мм. У минивэна широкая решетка радиатора, светодиодные фары и сдвижные боковые двери. Опционально крышу можно окрасить в белый цвет. В салоне установлен руль, похожий на штурвал, а на передней панели находится большой экран мультимедиа.

Ранее стало известно, когда начнется выпуск автомобилей на бывшем заводе GM в Петербурге.

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