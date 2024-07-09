Водителям рассказали, как защититься от преждевременного старения кожи

Российским водителям следует пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы защитить кожу от преждевременного старения. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала врач-дерматолог, косметолог Анастасия Исакова.

«Много лет в сети гуляет фото дальнобойщика с постаревшей кожей на той половине лица, которая постоянно подвергалась солнечному излучению. Вторая половина при этом заметно моложе. Про воздействие солнечного излучения на кожу известно, что оно запускает ряд процессов, приводящих как к выработке витамина D, так и к каскаду окислительных реакций, повреждению важных структур кожи (в том числе генома клеток) и фотолизу (процессу распада молекулы воды, происходящему в результате воздействия солнечного света. — «Газета.Ru») », — пояснила специалист.

Она добавила, что в организме человека существуют и механизмы защиты от излучения. Так, под воздействием солнечных лучей идет образование пигмента меланина, активизируются антиоксиданты — витамины С и Е, которые, вступая в реакции окисления, защищают важные структуры кожи. Но, при длительном воздействии лучей UVA (составляют 90% от всего ультрафиолета; проникают сквозь тучи, стекло и наружный слой кожи. — «Газета.Ru»), UVB (оставляют 5% от всего ультрафиолета; воздействуют на поверхность кожи и вызывают солнечный ожог. — «Газета.Ru»), HEV (излучение продуцируемое гаджетами, а также люминесцентными или энергосберегающими лампами. — «Газета.Ru»), повреждающее действие превосходит возможности защитных механизмов организма. Как следствие, кожа начинает стареть. Особенно заметны изменения у тех, кто вынужден долго находиться на солнце, в том числе у водителей, отметила Исакова.

«Водителям нужно применять средства защиты от солнца. SPF — солнцезащитный фактор — может быть представлен частицами, отражающими или рассеивающими излучение. Также некоторые из подобных средств способны поглощать ультрафиолет, что позволяет защитить кожу от повреждающего воздействия. Наносить подобные средства нужно каждые два часа во время поездки», — подытожила дерматолог.

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