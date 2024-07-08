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«Обозрение»: «АвтоВАЗ» за свой счет привозит мигрантов, которые уклоняются от работы

«Обозрение»: мигранты, которым АвтоВАЗ оплатил переезд, не добираются до завода

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Алексей Даничев/РИА Новости

Мигранты, которым »АвтоВАЗ» оплачивает перелет в Россию и патент на работу, не устраиваются работать на завод и разбегаются по стране, сообщает самарское издание «Обозрение».

Издание привело пример, как в Автозаводском суде Тольятти «АвтоВАЗ» вел разбирательство с Уткирбеком Хошимовым, подписавшим с заводом соглашение о распределении расходов по централизованному набору. В рамках соглашения завод истратил на трудоустройство Хошимова 54 тыс. рублей, включая оплату авиаперелета и оформление патента на работу. После этого гражданин не явился на завод для трудоустройства, а сбежал.

Источники издания на «АвтоВАЗе» подтвердили, что набираемый персонал из Средней Азии разбегается, однако масштабы этого явления неизвестны. По их оценкам, из условных 1 тыс. привлеченных мигрантов в течение месяца после получения патента отсеивается от 100 до 200 человек.

Ранее глава Минпромторга заявил, что бывший завод Volkswagen в Калуге возобновил работу.

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