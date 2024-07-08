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Россиян предупредили об опасности автозапчастей с маркетплейсов

Автоэксперт Родионов предупредил о фальшивых запчастях с маркетплейсов

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

При покупке автозапчастей на маркетплейсах следует относиться к выбору деталей с большой осторожностью из-за обилия некачественного и поддельного товара. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

«В каком-то смысле крупные онлайн-площадки по продаже товаров можно сравнить с базаром. Кто угодно может торговать чем угодно. Какого-то механизма оценки подлинности брендов или качества товара на маркетплейсах не существует. Покупатель действует на свой страх и риск», — рассказал изданию Родионов.

По его словам, в последнее время в России ухудшилась ситуация с поддельными запчастями, а низкосортные детали могут вывести из строя и другие элементы машины. Некачественные тормозные колодки могут снизить ресурс тормозного диска, щетки стеклоочистителя — поцарапать лобовое стекло, а шаровая опора или рулевая тяга — сломаться на первой кочке.

Ранее были перечислены плюсы и минусы Citroen C5 Aircross российской сборки.

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