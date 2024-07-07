Перечислены плюсы и минусы Citroen C5 Aircross российской сборки

Эксперты журнала «За рулем» протестировали кроссовер Citroen C5 Aircross, который собирается на заводе в Калуге, и выделили основные плюсы и минусы автомобиля.

Среди плюсов автомобиля отмечена хорошая управляемость, в том числе настройки усилителя рулевого управления, в сочетании с хорошей плавностью хода. Еще одним достоинством Citroen C5 Aircross стала проработанная эргономика салона и высокая посадка. Также автомобиль продемонстрировал хорошие динамические характеристики благодаря силовой установке с турбомотором 1.6 мощностью 175 л.с. и 8-ступенчатой АКП Aisin.

Среди недостатков машины издание отмечает тесноту на заднем сиденье и медиасистему, которая по дизайну и функциональности уступает головным устройствам автомобилей китайских марок-конкурентов.

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