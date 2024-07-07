Водителям рассказали, можно ли смешивать разные тормозные жидкости

Многие российские водители считают, что из-за смешивания тормозных жидкостей автомобиль может сломаться, однако это не так. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

«Ситуация примерно та же, что и с моторными маслами: более современные можно заливать в устаревшие, а вот обратная замена нежелательна. На практике все тормозные жидкости, сделанные на одной основе, – скажем, DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 – можно смешивать между собой», — отметил он.

Автоэксперт добавил, что использовать DOT 3 не следует при очень низких температурах или на высокогорье. По словам Ревина, лучше отдавать предпочтение более высокотемпературным жидкостям. Они подойдут для скоростных автомобилей, жары и горной местности.

Запрещено смешивать только жидкости DOT 5, изготовленные на силиконовой основе, подытожил Ревин.

До этого были названы пять главных ошибок при смене лобового стекла. По словам экспертов, большинство автомобилистов предпочитают «сносить до дыр» лобовое стекло, пока оно окончательно не треснет. Однако заняться его заменой нужно не только после появления трещины или крупного скола, но и по мере естественного износа, то есть затирания и высыхания клея.

Эксперты предостерегли водителей от экономии на лобовом стекле, поскольку дешевые версии нередко искажают вид, что приводит к ДТП. Также не стоит жалеть денег на мастере, поскольку неправильная установка приведет к необходимости дополнительного ремонта.

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