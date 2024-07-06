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Стало известно, сколько зарабатывают водители троллейбуса в РФ

«Ъ»: в РФ зарплаты водителей троллейбусов достигают 140 тысяч рублей

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Depositphotos

В России наблюдаются большие проблемы с набором водителей троллейбусов на фоне дефицита кадров. Об этом «Коммерсанту» рассказал гендиректор компании «Синара ГТР-Челябинск», руководитель проекта «Челябинский троллейбус» Сергей Брусника.

«Набор водителей — большая проблема. Это дефицитная профессия, в которую на протяжении многих лет недостаточно вкладывались. В июле после запуска маршрута № 10 у нас будут работать 103 человека. При этом для полного штата нужно 384 водителя», — отметил он.

Брусника добавил, что зарплата водителей сегодня складывается из премий и тарифной ставки, которая умножается на фактически отработанное время. Средний ее размер начинается от 70 тыс. рублей. Однако, по словам Брусники, в новогодние праздники зарплаты достигали 120-140 тыс. рублей. Он отметил, что оплата труда водителя растет на 10% при повышении категории.

До этого стало известно, что в России этой весной более чем в 4 раза подскочил спрос на дальнобойщиков в сравнении с прошлым годом. По данным аналитиков, на фоне высокого спроса им повысили зарплаты на 31%: весной 2024-го они могли рассчитывать в среднем на 177 тыс. рублей за месяц работы.

Также в 1,5 раза выросло число доступных вакансий для водителей погрузчиков и самосвалов. Средний размер их зарплаты тоже увеличился: до 62,7 тыс. рублей и 107 тыс. рублей соответственно. Однако самый высокий заработок работодатели готовы предложить дальнобойщикам, водителям трала (160 тыс. рублей) и тонара (135 тыс. рублей). В пятерку самых высокооплачиваемых профессий также вошли водитель тягача (125 тыс. рублей) и самосвала.

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