На видео попала Lada Niva, которую сдавило всмятку из-за жесткого ДТП с «КамАЗом»

На трассе М-4 в результате ДТП с «КамАЗом» автомобиль Lada Niva сдавило всмятку. Кадры с места аварии опубликовал Telegram-канал «Ростов Главный».

«Страшное ДТП возле Красного Колоса. «КамАЗ» зацепил несколько легковых и одну просто расплющил», — говорится в публикации.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением. При этом водителю Niva чудом удалось выжить. Пострадавшего доставили в больницу. По словам очевидцев, он получил тяжелые травмы и кричал от боли. В результате ДТП пострадали еще четыре авто.

До этого в Одессе снова подожгли автомобиль военнослужащего. СМИ отмечают, что за неделю это уже второй пожар на одной и той же улице. Предыдущий такой случай произошел ночью 2 июля. Тогда же неизвестные попытались поджечь электроподстанцию. Информация о пострадавших не сообщается. Предполагается, что внутри машины никого не было. Горящий автомобиль военного засняли на видео очевидцы.

Ранее появилось видео, как пьяный мигрант сбил ребенка и после обвинил его в автоподставе.