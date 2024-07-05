В Госдуме предложили выдавать водительские права на новый срок

В Госдуме предложили выдавать водительские права на 15 лет вместо 10 лет, если автомобилист не нарушал ПДД. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«С инициативой выступила партия «Новые люди». Авторы идеи предлагают отметить законопослушных водителей, которые не нарушают правила дорожного движения и не становятся виновниками ДТП, и выдавать им права сроком на 15 лет», — говорится в публикации.

При этом для водителей, которые нарушили ПДД, ничего не изменится: им продолжат выдавать удостоверение только на 10 лет. По мнению авторов инициативы, таким образом удастся замотивировать автомобилистов водить без нарушений. Также добросовестные водители окажутся в плюсе: им придется реже проходить медосмотры и платить пошлину.

До этого главный редактор «За рулем» Максим Кадаков заявил, что новая инициатива штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО при помощи камер мало что изменит для автомобилистов.

О том, что россиян хотят начать каждый день штрафовать по госномеру за отсутствие страховки, сообщил Telegram-канал Shot.

«Планируется, что штрафовать за поездки без ОСАГО будут не более одного раза в день. Однако количество дней не ограничено. За месяц у любителей гонять без страховки может накапать штрафов почти на 25 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Ранее в России предложили разрешить водить людям с ампутированными конечностями.