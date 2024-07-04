За отсутствие ОСАГО могут ввести ежедневные штрафы

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что ежедневные штрафы на основе данных камер видеофиксации за езду без полиса автогражданской ответственности могут ввести через три-четыре месяца. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, конкретные сроки назовут в министерстве внутренних дел РФ. Уфимцев подчеркнул, что одной из проблем для введения подобной меры являются поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые не дают наказывать водителя за каждый проезд, а только один раз в течение дня.

Глава ВСС добавил, что существует возможность запустить данный механизм до конца 2024 года.

До этого главный редактор «За рулем» Максим Кадаков заявил, что новая инициатива штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО при помощи камер мало что изменит для автомобилистов.

О том, что россиян хотят начать каждый день штрафовать по госномеру за отсутствие страховки, сообщил Telegram-канал Shot.

«Планируется, что штрафовать за поездки без ОСАГО будут не более одного раза в день. Однако количество дней не ограничено. За месяц у любителей гонять без страховки может накапать штрафов почти на 25 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Ранее Совфед одобрил исключение ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации ТС.