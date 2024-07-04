Пьяные самокатчики сломали ногу женщине в Новороссийске и попали на видео

В Новороссийске двое пьяных мужчин на одном электросамокате сбили женщину и сломали ей ногу. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

«Пострадавшая мирно прогуливалась по улице, как вдруг сзади в нее влетели двое лихачей на электросамокате. При падении она поломала ногу, получила ушибы мягких тканей и разбила свой телефон», — говорится в публикации.

После произошедшего мужчины на время остановились, но затем уехали с места аварии. Женщине пришлось самой вызывать себе скорую помощь. Виновников ДТП сейчас ищет полиция.

До этого в Крыму родственница олигарха Иосифа Файнгольда на электросамокате врезалась в детскую коляску и упала на ребенка. Полуторагодовалая девочка получила глубокое рассечение лба. Мать пострадавшей попыталась узнать контакты родителей у виновницы аварии, но та уехала на самокате. Родители ребенка обратились в полицию, которая нашла виновницу в том же парке на самокате.

Ранее в одном из районов Москвы сотни электросамокатов перекрыли дорогу к метро.