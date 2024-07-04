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Автомобилист в Люберцах получил сильные ожоги при взрыве радиатора

В Подмосковье водитель получил ожоги после взрыва радиатора в машине

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Pexels

В подмосковных Люберцах водитель автомобиля получил ожоги в результате взрыва радиатора, а его жена и родственница испытали сильный стресс. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По его данным, инцидент произошел днем 3 июля, около 15 часов. Мужчина ехал из Орехово-Зуевского городского округа в Люберцы, чтобы доставить в родильный дом свою жену, которую должны были госпитализировать к их новорожденной дочери, которая родилась недоношенной и была перевезена в другой роддом. На Котельнической улице под капотом автомобиля раздался взрыв и возник пожар. Мужчина попытался его потушить, но получил при этом ожоги конечностей. У него обожжено 10-19% поверхности тела.

Его жена и сопровождавшая ее родственница испытали сильный стресс. Водитель, купивший автомобиль три месяца назад, предположил, что его бывшие владельцы могли производить какие-либо манипуляции с радиатором, которые привели к взрыву.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге с рельсов сошел инновационный трамвай с пассажирами.

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