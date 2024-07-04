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В одном из районов Москвы сотни электросамокатов перекрыли дорогу к метро

В Некрасовке сотни электросамокатов перекрыли пешеходам проход к метро

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Телеграм-канал «Москва Live»

В Москве жители Некрасовки пожаловались на огромное количество электросамокатов, которые заполонили тротуар возле метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка Москвы».

«Жители вынуждены строем ходить к станции метро», — говорится в публикации.

По данным канала, проблема с парковкой электросамокатов в Некрасовке наблюдается уже несколько месяцев. Впоследствии стало известно, что с аналогичными неудобствами столкнулись жители Бутово, Коммунарки и др. Предполагается, что большое количество электросамокатов понадобилось из-за нехватки общественного транспорта в этой местности.

До этого на западе Москвы электросамокат загорелся прямо в квартире. По данным Telegram-канала Shot, жители Мичуринского проспекта приобрели для транспорта новое зарядное устройство и решили его испытать. Через пару часов они почувствовали странный запах. Хозяева квартиры оперативно вызвали пожарных.

Ранее стало известно, что родственница олигарха не понесет наказания за наезд на детскую коляску.

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