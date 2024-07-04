Минпромторг снова расширил перечень машин для госчиновников

Минпромторг расширил список автомобилей отечественного производства, рекомендованного для приоритетных закупок в качестве служебных машин госслужащих. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Он дополнен автомобилями Lada Largus, XCite X-Cross 7, а также моделями Газель и Соболь. Напомним, что в действующий перечень входят автомобили с российским VIN-номером, которые производятся в Российской Федерации в рамках исполнения обязательств по локализации продукции в соответствии со специальными инвестиционными контрактами», — отмечается в сообщении министерства.

С учетом дополнений, в список входит более 40 моделей машин 14 марок. Среди них Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute, Haval, Aurus, BAIC, Kaiyi. До этого Минпромторг обновлял список машин, рекомендованных для использования госслужащими, в феврале 2024 года. Тогда в него вошли «Амберавто» и Citroen C5 Aircross калужской сборки.

Ранее стало известно, сколько новых автомобилей продано в России в первом полугодии 2024 года.